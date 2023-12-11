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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع مع الإدارات التعليمية سير العملية الانتخابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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تفقد سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، سير العملية الانتخابية فى جميع الإدارات التعليمية والمشاركة الايجابية فى العرس الانتخابى الديمقراطي.

واستأنفت غرفة العمليات المشكلة بالمديرية، أعمالها اليوم لليوم الثانى على التوالى من ايام التصويت بحضور جميع المعنيين.

وأعرب عن تقديره للجميع للظهور بالمظهر اللائق والمشرف اليوم الأول من التصويت والمشاركة الإيجابية بهذا العرس الديمقراطى  كواجب وطنى وترسيخا لمبادئ الديمقراطية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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