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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار توافد الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية بالغردقة (صور)

حشود هائلة علي لجان
حشود هائلة علي لجان الغردقة للانتخابات الرئاسة
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شهدت لجان مدينة الغردقة،  في الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، استمرار توافد الناخبين من أبناء وأهالي المدينة والعاملين بالفنادق والقرى السياحية وطلاب جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حالة من الفرح والأغاني الوطنية .

ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ان نسبة الإقبال المرتفعة لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية تدل علي وعي الشعب المصري وحرصه علي المشاركة في الانتخابات.  

كما أشار المحافظ إلى أن هناك متابعة على مدار الساعة من داخل مركز التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف على الحالة العامة للجان، وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية .

 

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الانتخابات الرئاسية 2024 المشاركة في الانتخابات جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة لجان الأنتخابات الرئاسية محافظ البحر الأحمر