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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق طريقىّ قفط - القصير الصحراوى بسبب السيول

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قرر غلق طريقىّ  قفط - القصير  الصحراوي عقب تعرض الطريق لهطول أمطار شديدة تصل إلى حد السيول.

كانت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة قد أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

من جانبه، وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مناشدا المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى.

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