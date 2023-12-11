الانتخابات الرئاسية 2024.. جولة تفقدية لرئيس بعثة الجامعة العربية في مراكز الاقتراع

نفذ السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية ورئيس بعثة الجامعة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، جولة ميدانية لتفقد عدد من المراكز ولجان الاقتراع، حيث اطلع على سير العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة لإتمام عملية التصويت.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن رئاسة البعثة رصدت الجهود المبذولة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر وانتظام من خلال التدابير التنظيمية والإجرائية التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى الاستعدادات الأمنية واللوجستية المكثفة المتخذة من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني.

والتقى رئيس البعثة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وقام بزيارة غرفة عمليات المجلس، وأثنى على منهجية عمل المجلس في هذا الإطار، مشيداً بالرصيد المشرف للمرأة المصرية في مجال الممارسة الديمقراطية وانخراطها الملموس في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسى آلية عمل المجلس القومي للمرأة في متابعة سير العملية الانتخابية من خلال متابعيه البالغ عددهم 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، والذي تتواصل معهم غرفة العمليات المجلس على مدار الساعة.