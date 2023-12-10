أشرف رشاد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بالعاصمة الإدارية

أدلى المهندس أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، بصوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة بمقر لجنة المغتربين بالعاصمة الإدارية.

وقال رشاد، في تصريحات له: "شرفت اليوم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار القائد والزعيم الرئيس السيسي رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة".

وأضاف: "شعرت بفخر شديد بما شاهدته اليوم من تسطير المصريين لعظمة حقيقية وملحمة وطنية ليست بجديدة عليهم، فهم دومًا يلبون نداء الوطن ويصطفون في كل مرة يستشعرون فيها الخطر".

وتوجه "رشاد" بتحية شكر وتقدير لرجال وسيدات وأبناء شعب مصر الأبيّ على هذا المظهر المشرف الذي قدموه باليوم الأول للانتخابات، وندعوهم لاستكمال الصورة العظيمة خلال اليومين المتبقيين".