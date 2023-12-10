الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس مجلس القضاء الأعلى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القاضي حسني عبداللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد يرافقه القاضيان؛ النائبان الأول والثاني لرئيس محكمة النقض محمود سعيد عبدالعزيز طنطاوي.

وحرص رؤساء الجهات والهيئات القضائية جميعًا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في يوم الانتخاب الأول، حيث يستمر التصويت على مدى 3 أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وثمن رؤساء الجهات والهيئات القضائية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، وفق أعلى المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، موجهين الشكر للقضاة المشرفين على الانتخابات، ومؤكدين أن مشاركة القضاة تمثل واجب وطني مستمد من قيم أداء رسالتهم السامية في العدالة.