الانتخابات الرئاسية.. مراكز الشباب بالقليوبية تشارك بكثافة "صور"

شهدت محافظة القليوبية إقبالا كثيفا من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2024. جاء ذلك وسط حشود كبيرة للمواطنين من مختلف المراحل السنية وكرنفالات احتفالية وأغانى وطنية وحضور مميز للشباب والطلائع أعضاء مراكز الشباب والشعب التخصصية والمشروعات القومية والكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى 205 مركز شباب بالقليوبية.

وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى الدور الفعال والهام الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال مديريات الشباب بالمحافظات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية من خلال التنظيم ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوى الهمم والمشاركة على حث الشباب أعضاء الجمعيات العمومية لمراكز الشباب والأندية بأهمية المشاركة السياسية كحق أصيل للمواطن مع التزام الحياد التام دون توجيه أو وصايا على حرية الرأى .

وأضاف الصبروط، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نفذت العديد من الفعاليات والبرامج قبل الانتخابات الرئاسية استعدادا لاخراج وظهور الانتخابات بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية ، حيث عقدت الشباب والرياضة بالقليوبية العديد من الاجتماعات التحضيرية والمؤتمرات والندوات التثقيفية للحث على المشاركة السياسية من خلال البرنامج القومى انزل وشارك والكلمة كلمتك ، برنامج اعرف لجنتك بالاضافة لوضع لافتات على اسوار مراكز الشباب والاندية لحث وتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الإعداد للعملية الانتخابية .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مشاركة شباب القليوبية فى العملية التنظيمية والتنسيقية منذ الساعات الأولى لليوم الأول للانتخابات الرئاسية يأتى تأكيدا على أهمية المشاركة الشبابية، حيث نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية فى وقت سابق ، ملتقى الكيانات الشبابية واجتماعات بمديري ورؤساء مجالس ادارات مراكز الشباب تم من خلالها مناقشة الدور الذى يقدمه كل قطاع على مدير أيام الانتخابات من مشاركة الشباب المتميز من كل مركز شباب وأعضاء أندية التطوع والكشافة والجوالة وأعضاء الكيانات الشبابية والشعب البرلمانية والمشروعات القومية والتخصصية ، والذين كان لهم دور مميز فى مساعدة الناخبين أمام مقر اللجان ، وتنظيم كبار السن ومساعدة ذوى الهمم ورصد وتوثيق الفعاليات بجميع انحاء المحافظة .

جدير بالذكر ، انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة ومديري الادارات المركزية بالمديرية وربطها بعدد 8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة ، وتجري الإنتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.