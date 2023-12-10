مصدر بالزمالك يكشف حقيقة الحصول على توقيع رمضان صبحي

كشف مصدر بنادي الزمالك، حقيقة الحصول على توقيع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، وذلك من أجل اللعب للفارس الأبيض بداية من شهر يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.

ونفي المصدر في تصريح للبوابة نيوز مساء اليوم الأحد، حصول الزمالك على توقيع اللاعب مؤخرا، مؤكدا أن رمضان يتبقي في عقده مع بيراميدز موسم ونصف وتوقيع النادي معه غير قانوني حاليا .

أضاف المصدر، الزمالك مهتم بضم رمضان صبحي لانه لاعب سوبر ويحتاجه الفريق فنيا، وقد ينتظر النادي إلي انتهاء عقد اللاعب مع ناديه ويحصل على توقيعه قبل رحيله بـ6 اشهر في الفترة القانونية لتوقيع اى لاعب يقترب عقده من النهاية مع ناديه .

وتابع، هناك سبب آخر ايضا يمنع الزمالك من ضم اللاعب في يناير وهو إيقاف القيد حاليا، حيث يتفاوض النادي مع سبورتنج لشبونة من أجل تسوية المديونية على الزمالك على أمل رفع إيقاف قيد الزمالك .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام،أمس، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.