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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مؤتمر COP28.. البرتغال: تفعيل صندوق الخسائر أظهر القدرة على اتخاذ إجراءات مشتركة

Cop 28
Cop 28
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قالت وزيرة الطاقة والعمل المناخي في البرتغال، آنا فونتورا جوفيا، إن مؤتمر الأطراف COP28 في نسخته الحالية قد بدأ أول أيامه "بأفضل طريقة ممكنة" بسبب تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.

 حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، أضافت الوزيرة أن تفعيل صندوق الخسائر أظهر قدرة الأطراف المشاركة على اتخاذ إجراءات مشتركة، حيث تعهدت العديد من الدول بالفعل بتقديم مساهمات مالية للصندوق.

وأوضحت أن بدء تشغيل الصندوق والاستفادة منه ستتم خلال فترة وجيزة للغاية.

وذكرت جوفيا أن المفاوضات المتعلقة بالمناخ تشهد تقدما خلال COP28، مؤكدة قدرة الدول المشاركة والأطراف المعنية على إيجاد أرضية مشتركة للإجراءات العالمية للتخلص من الوقود الأحفوري.

ؤتمر الأطراف العمل المناخي مؤتمر الأطراف COP28