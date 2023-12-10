العملية الانتخابية جزء لا يتجزأ من تعزيز الديمقراطية.. خبراء: تمثل إرادة الشعب في قدرته على اختيار الرئيس.. وصمام الأمان لضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

العملية الانتخابية تعد واحدة من أهم المظاهر الديمقراطية في العالم؛ حيث تعطي الحق لكل مواطن في التعبير عن رأيه واختيار الشخصية التي تمثله لفترة محددة طبقا للدستور والقانون، وتعد الانتخابات الرئاسية التي بدأ التصويت فيها اليوم ويستمر لثلاثة أيام واحدة من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

وأوضحت الدكتورة منى أبو النصر لـ " البوابة نيوز" وهى أستاذة العلوم السياسية بجامعة عين شمس، متخصصة في دراسة الديمقراطية والمشاركة السياسية، وقد أجرت العديد من الدراسات حول المشاركة في التصويت الانتخابي في مصر ، اوضحت : ان أهمية المشاركة بالتصويت الانتخابي كاستراتيجية اساسية في العملية الديمقراطية تتمثل في :

أولا: الشرعية السياسية للحكومة المنتخبة، حيث أنها تعبر عن موافقة الشعب على حكمها.

ثانيا: الحكم الرشيد ، حيث أنها تؤدي إلى انتخاب ممثلين مسؤولين أمام الشعب عن أفعالهم.

ثالثا: العدالة الاجتماعية ، حيث أنها تمنح جميع المواطنين الفرصة للمشاركة في صنع القرار السياسي.

رابعا: التنمية الاقتصادية، حيث أنها تؤدي إلى انتخاب ممثلين يهتمون باحتياجات الشعب ويعملون على تحقيق التنمية الاقتصادية.

واضافت : إلى هذه الأهمية العامة، تلعب المشاركة بالتصويت الانتخابي دورًا مهمًا في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. حيث أنها تمنح المواطنين فرصة المشاركة في اختيار القوانين التي تحكمهم، كما أنها تؤدي إلى انتخاب ممثلين يدافعون عن حقوقهم وحرياتهم.

واكملت : لذلك، فإن المشاركة بالتصويت الانتخابي هي حق وواجب على جميع المواطنين في الدول الديمقراطية. حيث أنها تمثل وسيلة مهمة لتحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وحددت بعض العوامل التي تؤثر على المشاركة بالتصويت الانتخابي، منها مستوى الوعي السياسي حيث أن المواطنين ذوي الوعي السياسي العالي هم أكثر مشاركة في الانتخابات، وسهولة الوصول إلى المعلومات: حيث أن المواطنين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات حول الانتخابات هم أكثر مشاركة فيها.

وذكرت أن من ضمن العوامل أيضًا الثقة في العملية الانتخابية: حيث إن المواطنين الذين يثقون في العملية الانتخابية هم أكثر مشاركة فيها.

واختتمت قائلة: لذلك، فإن تعزيز المشاركة بالتصويت الانتخابي يتطلب العمل على زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين، وتوفير المعلومات حول الانتخابات بسهولة، وبناء الثقة في العملية الانتخابية.

وأوضحت الدكتورة هدى عبد السلام أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ " البوابة نيوز أهمية مشاركة المرأة في التصويت بما يعزز الديمقراطية، مشيرة إلى أنه حين تشارك المرأة في التصويت فانها تشارك في تعزيز الديمقراطية، حيث أنها تعكس إرادة الشعب بشكل أكثر تمثيلًا، حيث أن النساء يمثلن نصف المجتمع، وبالتالي فإن مشاركتهن في التصويت تمنحهن صوتًا في صنع القرار السياسي.

وأضافت أن تحقيق المساواة بين الجنسين يؤكد على حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية كما أنها تساهم في تشجيع النساء على المشاركة في مجالات أخرى من الحياة العامة.

وتابعت أن مشاركة المرأة في التصويت تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث أنها تؤدي إلى انتخاب ممثلين يهتمون باحتياجات جميع المواطنين، بما في ذلك النساء، كما تساهم في تحسين جودة الحياة، حيث أنها تؤدي إلى اتخاذ قرارات سياسية تراعي احتياجات جميع المواطنين، بما في ذلك النساء.

وفي مجال الديمقراطية، أظهرت الدراسات أن البلدان التي تتمتع بمشاركة نسائية أعلى في التصويت هي أكثر ديمقراطية من البلدان التي تتمتع بمشاركة نسائية أقل.

وفيما يخص مجال المساواة بين الجنسين، أظهرت الدراسات أن مشاركة المرأة في التصويت تؤدي إلى زيادة فرص النساء في الحصول على مناصب قيادية في الحكومة والقطاع الخاص.

وفي مجال العدالة الاجتماعية، أظهرت الدراسات أن مشاركة المرأة في التصويت تؤدي إلى زيادة الاهتمام بقضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

وفي مجال تحسين جودة الحياة تؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأضافت أن مشاركة المرأة في التصويت هي حق وواجب على جميع النساء في الدول الديمقراطية. حيث أنها تمثل وسيلة مهمة لتحقيق الديمقراطية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين جودة الحياة.