استئناف التصويت في اللجان الانتخابية بعد نهاية فترة الراحة

استؤنفت اللجان الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية عملها بعد انتهاء فترة الراحة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات لمدة ساعة للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات فان الانتخابات الرئاسية تجري في المواعيد المحددة، حيث بدأت في تمام الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، على أن تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.

وبدات صباح اليوم العملية الانتخابية في جميع لجان الجمهورية، وقد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم إقبال ملحوظ للعديد من المواطنين استجابة لدعوة المشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بالصوت في الانتخابات واختيار رئيس جديد.

وبدورها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم الدفع بموظفين لمواجهة الكثافات وبعض القضاة وكذا صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع في المحافظات الحدودية.

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عملية التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتواصل المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن عملية التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، مع عدد من رؤساء اللجان العامة في عدد من المحافظات المصرية.