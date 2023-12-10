رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان يدلي بصوته بلجنة الوافدين بمدرسة السادات الثانوية

أدلي المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بلجنة الوافدين بمدرسة السادات الثانوية، حرصًا منه على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري والقانوني كمواطن يقوم بالإدلاء بصوته ويشارك في اختيار رئيس الجمهورية.

وناشد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز العاشر من رمضان، جميع المواطنين بالخروج والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، مؤكدًا بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يتحتم على كل مواطن القيام به، لممارسة حقه الدستوري والقانوني، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس مدى وعي الشعب المصري، وحرصه علي المشاركة في البناء والتنمية والاستقرار لمصرنا الغالية، كما توجه أيضًا رسالة قوية للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره بيده، ويساهم بقوة في بناء وتقدم هذا الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء.

وانطلقت العملية الانتخابية صباح اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية بمختلف المحافظات، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.

ويصل عدد من لهم حق الانتخاب ما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

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