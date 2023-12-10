أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: رييس جاميس، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير، كونور كالاغر، ميخايلو مودريك.
خط الهجوم: أرماندو بروخا .
ويحتل فريق تشيلسى المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون فى المركز 17 برصيد 10 نقاط.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. بروخا بقود تشيلسى أمام إيفرتون
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أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.