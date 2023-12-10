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الأحد 10 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. بروخا بقود تشيلسى أمام إيفرتون

تشيلسى
تشيلسى
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أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:
حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.
خط الدفاع: رييس جاميس، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.
خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير، كونور كالاغر، ميخايلو مودريك.
خط الهجوم: أرماندو بروخا .
ويحتل فريق تشيلسى المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون فى المركز 17 برصيد 10 نقاط.

بوكيتينو تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز بروخا