الدورى الإنجليزى.. بروخا بقود تشيلسى أمام إيفرتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى ، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إيفرتون، وذلك بعد قليل على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جاميس، أكسيل ديساسي، بينوا بادياشيلي، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، مويسيس كايسيدو، كول بالمير، كونور كالاغر، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: أرماندو بروخا .

ويحتل فريق تشيلسى المركز العاشر برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون فى المركز 17 برصيد 10 نقاط.