الانتخابات الرئاسية 2024.. رئيس مجلس الشباب المصري: نحن أمام ملحمة جديدة لتعزيز مشاركة المصريين

أصدر مجلس الشباب المصري " عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي" تقريره الاول منذ قليل عن وقائع الساعات الأولى من تصويت المصريين لإختيار رئيسهم في انتخابات تعددية تشهدها البلاد من أجل إرساء وتعزيز قيم التشاركية وقبول الرأي والرأي الاخر حيث أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، على بدء غرفة عمليات المجلس، بالمقر الرئيسي، لمتابعة العملية الانتخابية منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً لتلقي شكاوي جموع الناخبين أثناء العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن المجلس قام بتدشين عدد كبير من غرف العمليات بجميع المحافظات لتلقي التقارير من خلال المتابعين والراصدين الميدانين المتواجدين بجميع اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، خلال التقرير الصباحي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية والذي يصدر بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن اللجان الانتخابية شهدت أقبال كثيف خلال الساعة الأولى للمشاركة للإدلاء بأصواتهم، في أختيار رئيس الجمهورية المقبل بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا انتظام مبدأ في عملية التصويت، مشيراً إلى أن هناك بعض اللجان الانتخابية تأخرت في فتح أبوابها أمام الناخبين، من ضمنهم تاخر فتح لجنة مدرسة الشهيد عمر مجدي صبحي الابتدائية بمحافظ القليوبية حوالي ساعة، بسبب تاخر وصول القضاء المشرفين على العملية الانتخابية بهذه اللجنة، و مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ومدرسة حسن أبو بكر تجاوز التاخر في فتح أبوابهم لمدة 30 دقيقة.

ولفت ممدوح، إلى أن هناك تجاوب ملحوظ من أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن هناك كثافة أقبال مرتفعه متمنياً أستمرار توافد الناخبين للمقرات الانتخابية طوال الثلاث أيام، موضحاً أن أعلى نشبة للفئات في المشاركة فئة الشباب ويليها النساء، ومنتظرين مشاركة ذوي الاعاقة وكبار السن لأختيار رئيس مصر المقبل، مضيفاً أن المتابعين على مستوى الجمهورية أكدوا في تقاريرهم صباح اليوم بوجود الحبر السري وصناديق الاقتراع و كافة الستائر باللجان الفرعية للحفاظ على خصوصية التصويت في أختيار رئيس الجمهورية.

واختتم الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، حديثة خلال التقرير الصباحي لمتابعة العملية الانتخابية، بالتاكيد على التواجد الدائم والمستمر خلال توقيت التصويت خلال أيام العملية الانتخابية، و تقديم بث مباشر من أمام مقرات اللجان الانتخابية بالـ 27 محافظة، مؤكدا على استمرار اصدار التقارير على مدار اليوم خلال العملية الانتخابية، ورصد كل ما نشر بوسائل الإعلام الأجنبيه، لنقل الصورة للمصريين بالخارج المتابعين للعرس الانتخابي.