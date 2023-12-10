رئيس حقوق الإنسان بـ"النواب" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 03:14 م

أدلى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم/الأحد/ وذلك بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية بمركز دار السلام في محافظة سوهاج.

وقال رضوان - في تصريح عقب الإدلاء بصوته اليوم - إن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر أمر حيوي وضروري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبله السياسي وتأثيره على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية.

وأضاف رضوان أن الاقتراع في هذه الانتخابات يعد واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، حيث تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد.

وتابع أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الاستقرار والثقة في الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار رضوان إلى أن مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولها تأثير كبير على القرارات الدولية، وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تمنح المصريين الفرصة لتحديد ممثلهم السياسي الذي يمكنه التأثير على القرارات الدولية التي تؤثر في مصر والمنطقة بشكل عام، وبالتالي، يتم تعزيز الصوت المصري وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد.