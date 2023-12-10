نائب الأمين العام للناتو يؤكد أهمية تعاون الحلف مع جورجيا

الأحد 10/ديسمبر/2023 - 03:09 م

أكد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ميرتشيا جيوانا أهمية الحوار السياسي والتعاون العملي مع جورجيا والذي يشمل (لجنة الناتو وجورجيا) وحزمة (الناتو وجورجيا الكبيرة) المصممة لتعزيز قدرة جورجيا على الدفاع عن نفسها وتعزيز استعدادها لعضوية الناتو.

جاء ذلك في تصريحات لنائب الأمين العام للحلف خلال اجتماعه مع رئيس برلمان جورجيا شالفا بابواشفيلي، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث الإصلاحات الداخلية في جورجيا والتحديات التي تواجه الأمن الإقليمي.

وأوضح نائب الأمين العام - خلال الاجتماع وفقًا لبيان (ناتو) اليوم /الأحد/ - أهمية جهود جورجيا المستمرة نحو الإصلاحات الشاملة.. مشيرا إلى أن زعماء الحلفاء تبنوا رسالة واضحة عندما اجتمعوا في فيلنيوس الصيف الماضي مفادها من أجل تعزيز تطلعاتها الأوروبية الأطلنطية يتعين على جورجيا أن تحرز تقدمًا في الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الديمقراطية، وتحقيق أقصى استفادة من البرنامج الوطني السنوي.

وأعرب عن تقديره لمساهمات جورجيا الكبيرة في حلف شمال الأطلنطي بما يشمل مساهماتها الضخمة في قوات الحلفاء، ومشاركة فرق الصعود التابعة لخفر السواحل الجورجي في عملية (حارس البحر).

ورحب بالتقدم الذي أحرزته جورجيا مؤخرًا على المسار الأوروبي الأطلنطي..معربا عن سعادته بتوصية المفوضية الأوروبية بمنح جورجيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعتبر تطورا كبيرا، على حد وصفه.