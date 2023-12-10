الانتخابات الرئاسية 2024.. السيدات وكبار السن وذوي الهمم يتصدرون المشهد في أسوان (صور)

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالحشد والتوافد الكبير والإقبال المتزايد والتزاحم من مواطنى المحافظة بمختلف المراكز والمدن والقرى منذ الساعات الأولى لفتح لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية .

وأكد أن العملية شهدت الكثير من المشاهد المضيئة والأجواء الإحتفالية من توافد كبار السن، والحالات الإنسانية من ذوى الهمم والمرضى والشباب والمرأة للتصويت رافقهم خلالها ( الأطفال وصغار السن ) ، مع تلاحم الشعب والشرطة والجيش والقضاء وكافة أجهزة الدولة الخدمية لتسهيل وتيسير العملية الإنتخابية على المواطنين ، وهو الذى تكامل معه وعى وإدراك المواطنين للمشاركة الإيجابية بإعتبار ذلك حق دستورى لهم .

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية لإستقبال الناخبين فى كافة أنحاء المحافظة من الذين لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات بإجمالى مليون ، و89 ألف ، و 664 ناخب وناخبة ، علاوة على تم تخصيص 12 لجنة للوافدين موزعين بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية .

وانطلقت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 67 مليون مواطن، فيما بلغ عدد مقار مراكز الاقتراع 9376 مقرا انتخابيًا بها 11631 لجنة فرعية، وتم الاستعانة بـ15 ألف قاضيًا من أصل 26 ألف قاضى على مستوى الجمهورية للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما يتابع العملية الانتخابية 24 سفارة و67 دبلوماسيًا، و14 منظمة دولية بعدد 220 متابعًا دوليًا.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات 33 ساعة لعملية تصويت الناخبين خلال الأيام الثلاثة، حيث يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في التاسعة مساء كل يوم، ويتخلل هذه الفترة ساعة للراحة.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

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