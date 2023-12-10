«المصرية اللبنانية»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعزز الديمقراطية والتأثير الإيجابي في السياسات الاقتصادية

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن المشاركة في العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.



وقال فوزي ، إن الجميعة تدعو أعضائها المصريين والعاملين بشركات الأعضاء للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيرا الي ان هناك العيد من الجوانب الإيجابية نتيجة المشاركة الفعالة من اهمها تعزيز الديمقراطية مشيرا الي ان المشاركة في الانتخابات تعزز مبدأ الديمقراطية وتساهم في تحقيق إرادة الشعب والحفاظ على حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بالإضافة الي المشاركة في التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الجمعية ان المشاركة في الانتخابات تعزز الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية مما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.