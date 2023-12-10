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الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«المصرية اللبنانية»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعزز الديمقراطية والتأثير الإيجابي في السياسات الاقتصادية

فتح الله فوزي
فتح الله فوزي
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أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن المشاركة في العملية الانتخابية في مصر لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.


وقال فوزي ، إن الجميعة تدعو أعضائها المصريين والعاملين بشركات الأعضاء للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مشيرا الي ان هناك العيد من الجوانب الإيجابية نتيجة المشاركة الفعالة من اهمها تعزيز الديمقراطية مشيرا الي ان المشاركة في الانتخابات تعزز مبدأ الديمقراطية وتساهم في تحقيق إرادة الشعب والحفاظ على حقوقهم والمساهمة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم بالإضافة الي المشاركة في التأثير على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الجمعية ان المشاركة في الانتخابات تعزز الوعي المجتمعي والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية مما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتعزيز التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع.

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعزز مبدأ الديموقراطية التأثير الإيجابي في السياسات الاقتصادية