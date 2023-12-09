الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفرض التعادل على الميرينجي في الشوط الأول

تعادل فريقا ريال مدريد وريال بيتيس، سلبياً بدون أهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، على ملعب "بينتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الممتاز.

وسيطر ريال مدريد على مجريات الشوط الأول، وخلق العديد من الفرص، لكن دون أن ينجح في ترجمتها إلى أهداف بينما اعتمد ريال بيتيس على الهجمات المرتدة، وكاد أن يسجل هدف التقدم في الشوط الأول.

وبدأ ريال مدريد أمام ريال بيتيس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر – فاسكيز

خط الوسط: مودريتش - كروس – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: إبراهيم دياز - رودريجو

بذلك، يحافظ ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.