المرصد الأورومتوسطي: 10 آلاف طفل استشهدوا في قصف الاحتلال لقطاع غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إحصاءاته الأولية تظهر أن ما يزيد عن 10 آلاف طفل ورضيع استشهدوا إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأفاد المرصد بأن إجمالي حصيلة الشهداء في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على القطاع تجاوزت 23012 شهيدا، من ضمنهم 9077 طفلا ورضيعا.

وفي ظل وجود مئات الأطفال تحت الأنقاض، وبينما تتضاءل فرص نجاتهم في ظل تعذر انتشالهم منذ أسابيع، فإنه من المرجح تجاوز إجمالي عدد الشهداء من الأطفال 10.000 شخص.

وتابع المرصد أن "إجمالي عدد الأطفال ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وصل حوالي 700 ألف طفل ما بين شهيد ومصاب ومشرد من دون مأوى"، مضيفا أن ما يزيد عن 18 ألفا أصيبوا بجروح مختلفة، في حين توصف حالات مئات منهم بالحرجة.

وقال إن "الوكالات الأممية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ترفض تصدير الأرقام الحقيقية للضحايا، بدلا من مواجهة عجزها عن القيام بأدوارها وإنقاذ الضحايا والحيلولة بشكل فعلي دون موت عدد لا يحصى من الأطفال في غزة".