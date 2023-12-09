"يديعوت أحرونوت": إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء حرب غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن 5 آلاف جندي إسرائيلي أُصيبوا منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتابعت الصحيفة أن 2000 من الجنود الجرحى اعترفت بهم وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين، وأن 58% من جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون من إصابات حرجة في الأيدي والأرجل.

وأضافت أن المستشفيات في حالة تأهب، ونظرًا للضغط الكبير الذي تعاني منه، تضطر لإخراج المرضى سريعا لاستقبال جرحى جدد.

وأوضحت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية يستقبل يوميا 60 جريحًا وأغلب الإصابات خطرة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن أغلب الجنود الجرحى الذين تم استقبالهم، يعانون من إصابات خطيرة، لافتة إلى أنهم لم يمروا بشيء مماثل من قبل.