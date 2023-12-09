الدوري السعودي.. محرز يقود هجوم الأهلي أمام الرائد

يخطط فريق الأهلي السعودي إلى تحقيق الفوز على الرائد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

وأعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الأساسي للمباراة، حيث دفع بالنجم الجزائري رياض محرز في خط الهجوم، بالإضافة إلى كل من آلان ماكسيمان وفراس البريكان.

وجاء تشكيل الأهلي السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ريان حامد، عبد الباسط هندي، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: محمد المجحد، جابرييل فيجا، فرانك كيسيه.

خط الهجوم: آلان ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

