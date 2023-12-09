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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أحدهم يعمل بها.. حبس المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس 5 أشخاص على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأمام جهات التحقيق بالنيابة اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

كانت البداية بورود بلاغ إلى أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام 5 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة “ أحدهم يعمل بالشركة” حبس المتهمين سرقة مبلغ مالى