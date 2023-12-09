مصر تفوز بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي فى شرم الشيخ 2024

عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز اجتماعا مهما علي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حاليا فى مدينة ريميني بدولة إيطاليا، قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر المقبل.

ومن جانبه أعرب الدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي، ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص

وأضاف أمين أن مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية على أعلى مستوى تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية .

وتابع أمين أن اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز.

ومن ناحية أخرى تشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا.. ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي:

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن