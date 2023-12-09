بالصور.. تخريج أول دفعة من طلاب جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أول حفل تخرج لطلاب جامعة كوفنتري في مصر، إحدى جامعات المعرفة الدولية The Knowledge Hub في القاهرة، التي تقدم عددًا من التخصصات الدراسية المتقدمة، وارتدى الطلاب والطالبات قبعاتهم وأثوابهم في أول حفل تخرج بفرع الجامعة في مصر.

ضمت الدفعة الأولى لخريجي جامعة كوفنتري في مصر حوالي 300 طالبًا وطالبة، ليصبحوا أول دفعة على الإطلاق تحصل على شهاداتها من فرع جامعة كوفنتري بمؤسسة جامعات المعرفة، وهو مشروع تم تأسيسه بالتعاون مع مؤسسة السويدي اديوكيشن للخدمات التعليمية، وهي إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تستثمر في مبادرات التعليم العالي في مصر.

عملت جامعة كوفنتري بشكل وثيق مع The Knowledge Hub لتقديم المواد العلمية والتخصصات الدراسية لشهادات البكالوريوس في كليات الهندسة، والحوسبة، والتصميم، والإعلام في السنة الاولي. وتم اضافة برامج كليات ادارة الاعمال وعلم النفس في السنة الثانية وفي السنة الثالثة تم اضافة ٨ برامج متميزة بكليات ادارة الاعمال والتصميم الاعلامي تواكب متطلبات السوق المحلي والدولي.

حصل الطلاب الخريجون على درجات علمية، هي البكالوريوس في الهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والحاسبات، وعلوم الحاسوب، بكالوريوس القرصنة الأخلاقية والأمن السيبراني، ودرجة الليسانس في الإعلام الرقمي، والتصميم، والعمارة والتصميم الداخلي.

من جانبه، قال البروفيسور جون لاثام (الحاصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية CBE)، نائب رئيس مجموعة جامعة كوفنتري والرئيس التنفيذي للجامعة: "يعد أي حفل تخرج مناسبة رائعة للطلاب والعاملين على حد سواء، ولكن نظرًا لأن هذا هو حفل تخرج أول دفعة من The Knowledge Hub، فإنه حدث مميز بحق، وتلتزم مجموعة جامعة كوفنتري بخلق مستقبل أفضل على أرض الوطن وفي الخارج، مع تمكين الجيل القادم من خلال تحقيق التميز في التدريس عبر مجموعة متنوعة من المواد." وأضاف: "نحن واثقون من أن المهارات التي تعلمها هؤلاء الطلاب في مصر على مدى السنوات الاربعة الماضية تعني أنه يمكنهم إحداث فرق حقيقي في حياتهم ومجتمعاتهم."

وقال أحمد السويدي، رئيس ومؤسس مؤسسة السويدي للتعليم: "تمثل مرحلة ما بعد التخرج نقطة تحول لخريجينا بينما يدخلون سوق العمل. أتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأن يصبحوا قادة الغد. أنا لدي يقين كبير في إمكاناتهم كمساهمين قيمين في سوق العمل العالمي.”

وأضاف: "أتقدم بالشكر إلى وفد جامعة كوفنتري المحترم، وفرق عمل جامعات The Knowledge Hub المتفانية، وأولياء أمور الخريجين وكافة المتعاونين معنا. لقد لعبت جهودنا الجماعية وتعاوننا دورًا حاسمًا في نجاح الشراكة بين جامعات The Knowledge Hub وجامعة كوفنتري."

وقال إيهاب سلامة، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم: "هذه لحظة فخر لنا جميعًا بينما نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من فرع جامعة كوفنتري في جامعات The Knowledge Hub في مصر. يدل هذا الإنجاز على نجاح تعاوننا مع جامعة كوفنتري والعمل الجاد لطلابنا. إنهم يتخرجون وهم مستعدون لسوق العمل ومتمتعون بأعلى القدرات التنافسية العالمية. إنها شهادة على التزامنا الجماعي بالتميز والمستقبل الواعد."

نظرًا لنجاح فرع The Knowledge Hub في القاهرة - المعروف باسم TKH East - تم الإعلان عن فرع ثان للحرم الجامعي على الجانب الآخر من القاهرة الكبرى، في مدينة الشيخ زايد الجديدة، ليكون معروفًا باسم TKH West، ومن المقرر أن يبدأ تأسيسه قريبًا.

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