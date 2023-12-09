محافظ الدقهلية الحفاظ على الوطن واجب ديني وشرعي وعلينا رد الحق بالمشاركة فى الانتخابات

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن جميع الأديان السماوية دعت إلى حب الأوطان والانتماء لها، وأن الحفاظ عليها واجب ديني وشرعي قبل أن يكون واجب وطني لأن هذا أمر من الله عز وجل ذكر في جميع كتبه السماويه.

وأوضح محافظ الدقهلية، بأن الدولة المصرية على مر تاريخها تعرضت لأزمات كثيرة متنوعة لم تتحملها أي دولة وظلت صامدة بقوة شعبها وآخرها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشكلة القضية الفلسطينية الأخيرة.

وتابع المحافظ قائلا:" نحن اليوم نلتقي لكي نرد حق من حقوق الدولة المصرية علينا التي عملت علي توفير الأمن والأمان لنا وللشعب المصري وحياة كريم لكل مواطن، مؤكدا أن هذا واجب ديني ووطني وتاريخي علينا جميعًا سيتذكره الأجيال المتعاقبة كم كان وعي آبائه وأجداده".

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم السبت بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة لوضع الترتيبات النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها واجب ديني ووطني.

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة.