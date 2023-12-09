من كلية الحقوق إلى دراسة الإخراج في إيطاليا.. مسيرة فنية حافلة لكرم مطاوع

تحل اليوم ذكرى رحيل أحد رواد الفن المسرحى والدرامى والسينمائى، ومشوار ورحلة فنية لها الكثير من الأثر لدى الجمهور المصرى والعربى، حيث يعتبر الفنان كرم مطاوع رائد للمسرح الحديث، وقدم الكثير من الأعمال المهمة، وكون أسرة فنية أهدى بها الفن بعد رحيله، إلى جانب ميراث فنى من الأعمال والتاريخ المشرف، وفى ذكرى رحيله نرصد لكم أبرز محطات رحلته الفنية..

البدايه بدراسة بعيدة عن الفن

بدأ كرم مطاوع رحلته فى التعليم الجامعى بدراسة كلية الحقوق، وهى رغم بعدها عن الدراسة الفنية، إلا أن شغفه بالفن جعله يلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، لأنه أدرك أن الموهبة وحدها لا تكفى، ولا بد أن يصقلها بالدراسة الأكاديمية، وهو ما تحقق بالفعل.

السفر لدراسة الإخراج بإيطاليا

بسبب تفوقه فى المعهد العالي للفنون المسرحية، تم إلحاقه ببعثه للسفر إلى إيطاليا، لدراسة الإخراج هناك، ودرس فى الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما، بل وقام بجولة أوروبية فى مختلف الدول ليتنقل بين الثقافات الفنية المختلفة، وما آل إليه المسرح والسينما فى تلك الدول.

العودة إلى مصر والتوهج الفنى

عاد الفنان كرم مطاوع إلى مصر، محملاً بثراء ثقافى وإبداعى لما جناه من دراسة وجولة فنية مثمرة بين دول أوروبا، وبدأ بالمسرح وقدم العديد من الأعمال المسرحية التى لاقت نجاحاً كبيراً بين الجمهور والنقاد، ولم يكتف بذلك بل قدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التى حققت نفس النجاح، بل زادت من نجوميته لدى الجمهور.

أبرز الأعمال الفنية

قدم الفنان القدير كرم مطاوع العديد من الأعمال الفنية الهامه للمسرح والسينما والتليفزيون، وأبرز تلك الأعمال مسلسل "أرابيسك، الحرملك، برديس، بين الحقيقة والخيال"، وفى السينما قدم أعمال مهمة مثل "المنسى، سيد درويش، إضراب الشحاتين، ياسين وبهيه، خطة الشيطان"، وعلى مستوى المسرح قدم "الحسين ثائراً، ديوان البقر، إيزيس، خشب الورد، دنيا البيانولا، أوديب، هاملت".