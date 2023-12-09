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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزارة الصحة تدعم مستشفى بئر العبد بـ 29 طبيب لعلاج الجرحي الفلسطينيين

وزارة الصحة تدعم
وزارة الصحة تدعم مستشفي بئر العبد ب 29 طبيب لعلاج الجرحي الف
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أوفدت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت 29 طبيبا فى عدد من التخصصات لمستشفى بئر العبد التخصصى  لعلاج الجرحى الفلسطينيين والمواطنين وإجراء العمليات الجراحية.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام المستشفى فى بيان، إن دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية «القاهرة- المنصورة –الزقازيق- الأزهر» وصلت إلى المستشفى طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء والجامعات المصرية.

أضاف حمدي أن الدفعة الجديدة تضم 23 من أساتذة الجامعات فى تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والمخ والأعصاب والقلب والتجميل والرعاية والعظام والتخدير والعيون والصدر والنساء والتوليد.

لفت حمدى إلى وصول 6 أطباء من أمانة المراكز الطبية المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس فى جامعة القاهرة فى تخصصات الأشعة والجراحة العامة وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والتخدير.

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