محافظ شمال سيناء يتفقد اللجان الانتخابية ومدى جاهزيتها للغد

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم السبت، لجان الانتخابات في مجمع المدارس بالعريش للاطمئنان على جاهزية اللجان الانتخابية للانتخابات التي ستجري غدا الأحد بجميع اللجان الانتخابية بمحافظة شمال سيناء.

وقد أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن تشكيل غرفة عمليات في ديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2023.

وأكد المحافظ، أن الغرفة برئاسته وعضوية كل من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، مدير شئون المجالس وممثلين عن إدارة الازمات والكوارث والعمليات بالمحافظة، وأعضاء من مختلف الجهات المعنية.

وأشار المحافظ الي قيام الغرفة بتلقي الاخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ورصد اقبال الناخبين علي لجان الانتخابات وإزالة اية معوقات تواجه العملية الانتخابية لضمان نجاح العملية الانتخابية.

لفت المحافظ الي تشكيل غرف عمليات فرعية في مجالس المدن على نفس تشكيل الغرفة المركزية، علي ان تكون برئاسة رئيس المدينة، لموافاة غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بأي جديد.

بدوره أكد اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، انتهاء استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية والتي ستنطلق في الداخل اعتبارًا من يوم الاحد المقبل ولمدة 3 أيام.

ووجه الغندور بتوفير مولدات احتياطية للكهرباء لتشغيلها في حالة الطوارئ، ونظافة وانارة محيط اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات اسعاف في محيط اللجان ونقاط طبية، بجانب التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين والتأكد من عمل التليفونات الأرضية في الجان.

كما وجه السكرتير العام بتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر فريق من الهلال الأحمر المصري والشباب والرياضة لمساعدة الناخبين والتعريف بلجان الانتخابات.

وتضم محافظة شمال سيناء ١١ دائرة انتخابيه موزعين علي ٤٠ مقر انتخابي بعدد ٥٣ لجنه انتخابيه تضم ٧ لجان وافدين وهي مدرسة الشهيده سلمي سعيد بضاحية السلام ومدرسة الشهيد النقيب رفيق عزت شارع احمد عرابي ومدرسة الشهيد محمد حمدي بكير بالمساعيد ومدرسة بئر العبد الابتدائية أمام قسم بئر العبد ومدرسة الشهداء للتعليم الأساسي قرية الشهداء بئر العبد ومدرسة بغداد الابتدائية المشتركة بقرية بغداد بالحسنه ومدرسة الشيخ زويد الثانوية الصناعية المشتركة بحي الكوثر.