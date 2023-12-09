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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بدار السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالاتجار فى المخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بدار السلام.

وكانت النيابة قد امرت بعرض المتهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيه للمخدرات، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الكيميائى بالطب الشرعى لفحصها.

تعود بداية الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام– كمية لمخدر الحشيش– 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،250 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة").

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