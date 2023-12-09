لعبة الكراسي الموسيقية بين اعتزال الفن والحجاب| باروكة صابرين الأشهر.. وحلا شيحة الأكثر جدلا

ثارت حالة من الجدل داخل الوسط الفنى، بعد أن أنباء عودة الفنانة حلا شيحة للفن من خلال مسلسل "حق عرب"، والمنتظر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل، وكان للجدل أكثر من سبب، من بينها أن حلا شيحة لم تكن المرة الأولى التى تعلن فيها عن ترك الفن، والاتجاه إلى ارتداء الحجاب، بل تكرر الأمر لأكثر من مرة.

وأيضاً بسبب المرة الأخيرة والتى هاجمت فيها صناع فيلم "مش أنا"، بل وانتقدت بطل العمل تامر حسنى، بسبب رغبتها فى عدم عرض بعد المشاهد من الفيلم، ولم تكتف حلا بذلك بل قامت بإعلان تبرؤها من الفيلم، وهو ما جعل الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بشطب عضويتها.

ومع كل تلك الأحداث سالفة الذكر، وبعد أن ظهر اسم حلا شيحة مرة أخرى فى الوسط الفنى، لن تكون هى الأولى أو الأخيرة، وهناك الكثير من حالات الاعتزال الترانزيت، وتظل الكراسى الموسيقية بطل المشهد بين الحجاب والفن، وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز نجوم الفن ورحلتهم بين الاعتزال والعودة.

حلا شيحة

بعد الحديث عن عودة حلا شيحة للفن مرة أخرى، من خلال بوابة السباق الرمضانى بمسلسل "حق عرب"، للنجم أحمد العوضى، كان لابد من سرد مواقف الفنانة حلا شيحة، بين الاعتزال والعودة مرة أخرى.

الاعتزال الأول

أعلنت الفنانة حلا شيحة اعتزالها الفن، وهى فى أوج نجوميتها ومجدها الفنى، وكان إحدى نجمات جيلها سينمائياً ودرامياً، ورغم كل ذلك فاجأت الجميع بقرار اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، وهو قرار احترمه الجميع.

العودة بعد ١٢ عاما

وكعادتها فاجأت الفنانة حلا شيحة الجميع بقرار العودة للفن مرة أخرى، بعد غياب دام ١٢ عاما لتقدم عدد من الأعمال الفنية، ويستقبلها الجمهور والزملاء بكل ود وترحاب.

الأزمة الأخيرة

بعد الوقوف بطلة سينمائية أمام الفنان تامر حسنى، من خلال فيلم "مش أنا"، وقبل عرض الفيلم، عادت حلا شيحة إلى نفس النهج وفاجأت الجميع بالتبرأ من الفيلم قبل عرضه، وقررت الابتعاد عن الوسط الفنى لسنوات.

العودة عن طريق السوشيال ميديا

بدأت حلا شيحة تلك المرة بالتمهيد للعودة، ولكن عن طريق السوشيال ميديا، حيث ظهرت فجأة بدون حجاب من خلال استعراضها لصورها على الصفحة الشخصية لها، ثم التفاعل مع أغنية "خليك فولاذى"، للفنان تامر حسنى.

وهو ما ربطه البعض بمحاولات لتحسين الصورة معه والصلح بينهم، إلى أن ظهر اسمها مجدداً للعودة الفنية، وهو إلى الآن آخر محطات الفنانة المعتزلة العائدة حلا شيحة.

حنان ترك "على طريقة حلا"

أحد أهم نجوم الجيل السينمائى والدرامى فى مطلع الألفينات، قدمت الكثير من الأعمال الفنية الناجحة، وكانت رقماً صعباً فى معدلة السينما، ورغم كل النجاحات التى حققتها، إلا أنها اتخذت قرارا باعتزال الفن وارتداء الحجاب.

"العودة بالحجاب"

بعد سنوات من الاعتزال والابتعاد، قررت النجما المعتزلة حنان ترك، العودة إلى العمل الفنى مرة أخرى، وبالفعل قدمت أعمالا درامية وسينمائية، ولكن من خلال ارتدائها الحجاب.

لكنها قررت فجأة ومن خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أن تعلن اعتزال الفن بشكل نهائى، وأنها لا تمثل بالشكل الصحيح فى قالب فنى، ولا ترضى ربها بصورة كاملة، إلا أنها وحتى الآن مازالت متمسكة بقرارها وحتى كتابة تلك السطور.

عبير صبرى و"الاعتزال"

أعلنت الفنانة عبير صبرى فجأة عن اعتزال الفن، وارتداء الحجاب، وهو حق لها مثلها مثل غيرها، وبالفعل ابتعدت عن الساحة الفنية لسنوات، دون ظهور إعلامى أو عمل فنى.

قرار العودة بالتدريج

وبعد سنوات الابتعاد الفنى، قررت الفنانة المعتزلة عبير صبرى العودة للوسط الفنى مرة أخرى، ولكن من خلال الظهور فى الأعمال الفنية بالحجاب وقدمت بعض الأدوار الفنية بالحجاب.

المشهد الأخير

بعد فترة من العمل بالحجاب، اتخذت الفنانة عبير صبرى قرارا بخلع الحجاب وعادت إلى الفن كما بدأت، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والدرامية حتى وقتنا الحالى.

"باروكة" صابرين

أعلنت الفنانة صابرين اعتزال الفن، والإقدام على خطوة ارتداء الحجاب، وبالفعل ابتعدت تماماً عن المجال الفنى، وظلت ملتزمة بقرارها لما يقرب من ٦ أعوام.

صابرين.. "الباروكة بديل الحجاب"

عادت الفنانة صابرين للوسط الفنى مرة أخرى، ولكنها لم تتخذ قرارا بخلع الحجاب، ولم تتخذ قرارا بالعمل به، ولكنها قدمت نموذج أثار الكثير من الجدل، حيث طلت على المشاهدين من خلال ارتداء الشعر المستعار "الباروكة"، بحجة أنها لم تظهر شعرها، وبذلك تستطيع تقديم الفن بكل ألوانه، ولكنها تحت ساتر حجاب الرأس، مما عرضها لسيل من الهجوم والنقد، وظلت عدة أعمال فنية بهذا الشكل، حتى اتخذت قرار بخلع الحجاب نهائياً.

عبلة كامل "النموذج المعتدل"

عبلة كامل اسم يكفى وجوده فى أى عمل فنى، لتضمن معه التمكن والأداء المبهر، إلى جانب كاريزما لا يملكها غيرها، ظلت عبلة كامل تبدع وتمتع لسنوات، إلى أن اتخذت قرار الحجاب وظلت تعمل فى الوسط الفنى بكامل هدوئها دون ضجيج أو تجاوز أو تردد.

وقدمت وأبدعت بالعديد من الأعمال السينمائية والتى كانت تلعب فيها أدواراً كوميدية، وهى أيضاً بالحجاب، ولم ولن ترى لها أزمة داخل الوسط الفنى، من خلال رحلة فنية ومسيره حافلة بالإبداع.

"ابتعاد هادئ بشكل ملامحها"

وبدون أى ضجة، أو هوس تريند وشهرة، توقفت تماماً القديرة المبدعة عبلة كامل، عن ممارسة العمل الفنى، وأوقفت كل نشاطها الفنى، وابتعدت عن الكاميرات، دون إساءة لأحد أو للفن أو نفسها، لتكون عبلة كامل نموذجا معتدلا يحتذى به فى مسيرة الجميع الإنسانية قبل الفنية.