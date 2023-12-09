الجيش الإسرائيلي: نعتقل من يرتبط بحماس أو لا ونستجوبهم جميعًا

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الصور التي تظهر قوات إسرائيلية تعتقل عشرات الفلسطينيين في جباليا والشجاعية شمالي قطاع غزة ، إن الجيش يحقق فيما كان هؤلاء المعتقلون يرتبطون بحركة حماس، مؤكدا تقارير لوسائل إعلام رسمية.

وأوضح قائلًا: "جباليا والشجاعية مركزا ثقل للإرهابيين ونحن نقاتلهم، إنهم يختبئون تحت الأرض ويخرجون ونحن نقاتلهم، ومن بقي في تلك المناطق يخرج من فتحات الأنفاق وبعضهم من المباني".

وتابع: "نحقق في من يرتبط بحماس ومن لا يرتبط بها، نعتقلهم جميعا ونستجوبهم"، وفي وقت سابق، انتشرت في وسائل إعلام إسرائيلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر عشرات الأسرى الفلسطينيين شمالي غزة، مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين ومجردين من ملابسهم.

وفي أحد المقاطع، تظهر مجموعة من المعتقلين وهم يُنقلون في الجزء الخلفي من مركبة عسكرية إسرائيلية، وقد كثف الجيش الإسرائيلي هجماته على شمال غزة في الأسابيع الأولى من الحرب، قبل أن يركز على الأجزاء الجنوبية منذ انتهاء الهدنة مع حماس.

وكانت قد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة.