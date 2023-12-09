طقس الإسكندرية.. سقوط أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة على بعض الأحياء داخل المدينة، والتي استمرت في السقوط حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 9 ديسمبر، حيث تكاثرت السحب المنخفضة الرعدية الممطرة، تزامنًا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، فسجلت اليوم 18 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة درجتين وعودة الأجواء اللطيفة.

وجاء في بيان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن محافظة الإسكندرية سوف تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة خاصة الساعات الاولى من اليوم وحتى فترة الظهيرة تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، فهذه هي أجواء نوة قاسم التي تأتي برياح جنوبية غربية، وعواصف رعدية ممطرة، وتستمر لمدة 5 أيام.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكمل البيان أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.