عقد تعاون بين «العربية للتصنيع» و«سافران للمحركات الفرنسية» لصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، أن مكانة ودور الهيئة الرائد في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في الصناعات الدفاعية ، كانت حافزا قويا لإقبال كبرى الشركات العالمية للتعاون وعقد الشراكات معها .

وأوضحت العربية للتصنيع، في بيان لها اليوم، انه تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات سافران SAFRAN للمحركات الفرنسية، حيث وقعه عن الهيئة اللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات٨.

وتابعت الهيئة، أنه بموجب هذه الاتفاقية يعد مصنع المحركات التابع للهيئة للعربية للتصنيع هو الجهة الوحيدة المعتمدة والمرخصة عالميا بواسطة الشركة المنتجة للمحرك، لإجراء عمرة وصيانة واصلاح وتصنيع قطع الغيار للمحرك طراز LARZAC المركب علي الطائرة الفا جيت.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثالث للمشاركة الناجحة للعربية للتصنيع في معرض إيدكس 2023.

وفي هذا الإطار، أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، وتميزها في انتاج وتصنيع محركات الطائرات .

وأوضح أن مجالات التعاون تتعلق بمجالات عمرة وإصلاح وصيانة وتصنيع قطع غيار محركات الطائرات من خلال الإستفادة بالإمكانيات التصنيعية المتطورة بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع .

وأشار إلي أننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة .

من جانبه أعرب Christophe BRUNEAU نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية، عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلي أن شركة سافران لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصنع المحركات التابع للعربية للتصنيع .

يذكر أن مجموعة شركات سافران للمحركات الفرنسية قامت بجولة داخل مصنع المحركات وتفقد القدرات التصنيعية المتطورة .

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