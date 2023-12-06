"غرفة الإسكندرية" تستقبل الملحق التجاري بسفارة التشيك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الملحق التجاري بسفارة التشيك توماس روسيك، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والتشيكي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة آليات التعاون بين الدولتين، وزيادة التبادل التجاري، في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة والكهرباء و النقل والأغذية خاصة الخضروات والفاكهة، إضافة إلى إمكانية التعاون مجالات المياه والسياحة.

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة بين الشركات المصرية والتشيكية في عدد من القطاعات، للاتفاق حول اتفاقيات تجارية واقتصادية مستقبلية.

وجاء ذلك بحضور عضوي مجلس الإدارة محمود مرعي وأحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.