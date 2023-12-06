هجوم بطائرة مسيرة على القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" غربي العراق

أفاد مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غربي العراق.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن المسؤول - لم تسمه - قوله: إن "طائرة مسيرة استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار"، لافتا إلى أنه "حتى الآن لم تسجل أية أضرار مادية أو بشرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي بأن هجوما بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بمطار "حرير" في محافظة أربيل شمالي العراق.

