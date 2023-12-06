رئيس وزراء روسيا: العقوبات لم تؤد إلى انهيار اقتصادنا كما توقع الغرب

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إن العقوبات لم تؤد إلى انهيار الاقتصاد الروسي كما توقع الغرب، مؤكدا أن روسيا تجاوزت مستوى بداية العام الماضي في العديد من الصناعات وتغلبت على الصعوبات الرئيسية.

وأضاف ميشوستين - في تصريحات اليوم /الأربعاء/ - "لم تتسبب العقوبات المتخذة من قبل الغرب (الجماعي) في انهيار اقتصادنا، كما توقعوا.. كانت هناك بالطبع صعوبات معينة وخاصة في الربع الثاني من عام 2022".

وأشار إلى أن هناك انتعاشا مطردا في الاقتصاد الروسي وفي العديد من الصناعات تجاوز مستوى بداية العام الماضي بالفعل، مؤكدا تغلب بلاده على الصعوبات الرئيسية، التي نشأت بسبب العقوبات، منوها بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في منطقة اليورو هذا العام حوالي 0.6 بالمئة وهو أقل بخمس مرات تقريبا مما هو عليه في روسيا.

