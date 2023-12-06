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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام والمساعد يتفقدون اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها

نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية
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تفقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء مجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة عدد من اللجان الانتخابية والمعدة لاستقبال الناخبين خلال انتخابات الرئاسة للتأكد من جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الحالي.
وتفقد نائب المحافظ، اللجان الانتخابية بمراكز ميت سلسيل، والجمالية، والمنزلة، والمطرية، وتفقد السكرتير العام اللجان الانتخابية بمراكز بني عبيد، وتمي الأمديد، وميت غمر، وقام السكرتير المساعد بالمرور على مراكز  الكردي، ومنية النصر، ومحلة دمنة، ودكرنس.
جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن التي شملتها الجولات المكوكية الثلاثة، حيث تم التأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوافر مستلزمات العملية الانتخابية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة والتي تنفذها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق، وذلك لاجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون معوقات. 

يذكر أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية، و663 مقرا انتخابيا، وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب، و1,119 مغترب.

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محافظ الدقهلية يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

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نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الانتخابية

نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (2)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (2)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (4)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (4)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (1)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (1)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (5)
نائب محافظ الدقهلية يتفقد اللجان الإنتخابية (5)
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