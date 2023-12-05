محافظ الدقهلية يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

وجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية وكلاء وزارة التربية والتعليم والأوقاف والمنطقه الأزهرية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والمرور علي جميع مقار اللجان الانتخابية المعدة لإنتخابات رئاسة الجمهورية 2024 للتأكد من جاهزيتها من خلال توفير أماكن إنتظار داخل وخارج المدارس وتجهيز المقار من الداخل والخارج ، بالإضافة إلي تجهيز غرف العمليات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة .

وشدد المحافظ على تكثيف اعمال النظافة داخل المدارس وخارجها وصيانة واصلاح كافة التلفيات وتجهيز أماكن انتظار الناخبين .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء،عدد من مقار اللجان الانتخابية داخل المدارس بمركزي المنصوره واجا للوقوف علي مدي الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها ايام 10و11و12 ديسمبر الجاري .

رافق محافظ الدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا .

تفقد المحافظ مدرسة سلكا الاعداديه المشتركة ، ومدرسة أجا الثانوية بنات ووجه لوكيل وزارة التربية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية يبلغ 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .

محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان الإنتخابية

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