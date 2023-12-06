مصرع شخص صعقًا بالكهرباء أعلى برج للضغط العالي بالغربية

لقي لص، في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء أعلى أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء وسط الأراضي الزراعية بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، فى محافظة الغربية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي من قرية دفرة التابعة لمركز طنطا، بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية معلقا أعلى أحد أعمدة الضغط العالي للكهرباء وسط الأراضي الزراعية بالقرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة لص متوفى صعقًا بالكهرباء أعلى أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي، وأنه صعق بالكهرباء، أثناء شروعه في سرقة أسلاك الضغط العالي.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموت بمستشفى طنطا الجامعي، وتم ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وأخطرت النيابة لتجرى شئونها.