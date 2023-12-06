استمرار حبس المتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري في إمبابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة استمرار حبس المتهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدرى "الحشيش، والآيس"، فرد محلى، عدد من الطلقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مبشرة التحقيقات.