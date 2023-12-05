"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسبة منوه بأن الكمية تتضمن

60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية.

وأضافت تتضمن الكمية ايضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير الى 4 فبراير 2024.