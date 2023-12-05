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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني

القمح
القمح
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روسي وأوكراني.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسبة منوه بأن الكمية تتضمن
60 ألف طن قمح أوكراني بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الاسلامية.
وأضافت تتضمن الكمية ايضا 120 ألف طن قمح روسي بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوم فترة شحن من 26 يناير الى 4 فبراير 2024.

الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية قمح روسي وأوكراني السلع الأساسبة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة