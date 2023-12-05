جامعة حلوان تستضيف أكبر مسابقة للروبوت

تنظم أسرة "من أجل مصر المركزية" بالتعاون مع الفريق العلمي "Life On Mars FEHU" غدًا الأربعاء أكبر مسابقة للروبوت على مستوى الجامعات بجامعة حلوان، وهي مسابقة "Sumo Robot".

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تبدأ فعاليات المسابقة الساعة العاشرة صباحًا بالمكتبة المركزية. وتستهدف المسابقة جميع المستويات وليس فقط المحترفين.

من شروط المشاركة في المسابقة:

- وزن الروبوت لا يتعدى 1750 جرام

- الأبعاد: الطول 20 سم، العرض 20 سم، الارتفاع غير محدد

- ممنوع استخدام أي أسلحة لتدمير روبوت الخصم

- الفريق يتكون من 6 أفراد كحد أقصى وفرد واحد كحد أدنى

- مسموح لأي طالب داخل أو خارج الجامعة بالمشاركة

يشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.