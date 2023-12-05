قنصل عام السعودية بالإسكندرية يستقبل نظيره بالجمهورية اليونانية لبحث سبل التعاون

استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يوانِس پيرجاكِس القنصل العام للجمهورية الهيلينية (اليونان)، وذلك بمقر القنصلية في الإسكندرية.



رحب “الهويشان” بالقنصل اليوناني وهنأه على توليه منصب القنصل العام للجمهورية الهيلينية في الإسكندرية متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة بلاده ومواطنيه.



تنناول الطرفان العلاقات السعودية اليونانية ومدى تميزها وتناميها في مختلف المجالات، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

وكان قد شارك مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية في الحوار السادس من مبادرة مكتبة الإسكندرية [حوارات الإسكندرية] بعنوان "تحديات تداول المعلومات في العصر الرقمي: بين المصداقية والشائعة" وذلك مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

سبق الحوار توقيع مذكرة تفاهم بين المكتبة ومركز الخليج للأبحاث، ترأس الحوار الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وشارك بالحوار الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث من المملكة العربية السعودية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاسبق ومدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، بصيرة، واللواء الدكتور عز الدين عوف، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا الإستراتيجية، والدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي ومستشار الإعلام والإتصال.