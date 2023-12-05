"القاهرة الإخبارية": 20 شاحنة وصلت للجانب الفلسطيني من معبر رفح اليوم

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح، إن 98 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت غزة أمس، مشيرًا إلى تواصل الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل العراقيل التي تضعها إسرائيل.

وأضاف من أمام معبر رفح، عن وصول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بوجود 150 شاحنة مساعدات مجهزة تنتظر الإذن بالدخول إلى الأراضى الفلسطينية.

أوضح أن شاحنتا وقود تحملان أكثر من 60 ألف لتر سولار دخلتا غزة، مؤكدا وصول نحو 150 من حاملى الجنسيات المزدوجة من غزة إلى رفح، فضلا عن استقبال 3 مصابين من غزة لنقلهم للعلاج في مصر.



