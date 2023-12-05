نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي

تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مدخل الشيخ فضل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 25 مواطنا، و7 حالات وفاة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تفقد نائب المحافظ اليو الثلاثاء يرافقه عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، والدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، المصابين بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، للاطمئنان على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والتوجيه بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

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