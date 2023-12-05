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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع حالة المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس
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تابع الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا  الحالة العامة للمصابين نتيجة حادث انقلاب اتوبيس، بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي مدخل الشيخ فضل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 25 مواطنا، و7 حالات وفاة.
وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تفقد نائب المحافظ اليو الثلاثاء  يرافقه عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، والدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية، المصابين بمستشفى التكامل بالشيخ فضل، للاطمئنان على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، والتوجيه بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

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