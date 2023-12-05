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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: يجب السماح بالتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بغزة

هشام مهنا، متحدث
هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الأساسية، والمشهد الآن في جنوب غزة يتحول لنفس المشهد في شمال غزة.
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا استطعنا الوصول إلى 50 ألف نازح بقطاع غزة، وتلبية حاجاتهم الأساسية، لكن الأوضاع بالنسبة للملاجئ أوضاع بائسة وغير إنسانية.

ولفت إلى أن اللجنة كثفت وجودها في جنوب عزة ومدت المستشفيات بحاجاتها لرعاية الكم الهائل من المصابين والمصابين النازحين من الشمال، ففي يوم واحد استقبل مستشفى واحد في الجنوب نحو 800 مصاب.


 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر قطاع غزة