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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية في المنصورة وأجا

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال تفقده المعدات الهندسية
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تفقد أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، المعدات الهندسية داخل الحملات الميكانيكية لمركزي المنصورة واجا للوقوف علي مدى استعدادهم وجاهزيتهم لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد جلال، مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، واللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه والأستاذة غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس ، والأستاذ محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره ، و ريهام الحلو نائب رئيس مركز ومدينة طلخا .

وقال محافظ الدقهلية، بأنه جرى مراجعة وصيانة كافة المعدات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة ووضع خطة مسبقة لصيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات .

وأكد المحافظ   أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة.

وأوضح مختار أنه جرى شراء معدات جديدة بكافة أنواعها بمبلغ وقدره نصف مليار من الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال 4 سنوات الماضية ، تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وصرح " المحافظ " بأن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغ ما يقرب من  1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات.

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محافظ الدقهلية خلال تفقده المعدات الهندسية

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