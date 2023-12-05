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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدء المرحلة الثالثة من التشطيبات بمجمع المصالح الحكومية ببنى عبيد بالدقهلية

مجمع المصالح الحكومية
مجمع المصالح الحكومية ببني عبيد
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تفقد المحاسب متولى عبدالعال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، أعمال التشطيبات الجارية بالمرحلة الثالثة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بمنطقة المشايخ ببنى عبيد والمقام على مساحة "450م" والممول من الخطة الاستثمارية لمركز بنى عبيد بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه على ثلاث مراحل.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية بعد أن تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبنى وبدء أعمال بناء الجدار الداخلية والمحاره وتركيب البلاط وتوصيل المرافق من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى بالدور الأول والثانى والثالث علوى.

ويذكر أن المبنى سيضم بداخله جميع المصالح والإدارات والجهات الحكومية المختلفة والمتعددة لتقديم الخدمات للمواطنين من أهالي المركز والقرى والعزب التابعة له فى سهولة ويسر.

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