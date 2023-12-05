بالصور.. استعدادات مدارس حي الدقي للانتخابات الرئاسية عام 2024

تواصل أحياء محافظة الجيزة استعداداتها لاجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 12 من شهر ديسمبر القادم من خلال الإعداد وتجهيز المقرات طبقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ورفع درجة التأهب والجاهزية بكافة المقرات الانتخابية.

وفي هذا السياق قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بكافة الإجراءات لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق من خلال التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الانارة و ازالة كافة التعديات والاشغالات بمحيط اللجان.